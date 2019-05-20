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Juan Carlos Mascheroni, Arjantin'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Los Del Fuego ismindeki müzik grubunun solisti Juan Carlos Mascheroni, Arjantin'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

'Los Del Fuego' ismindeki müzik grubunun solisti, Arjantin'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirdi. Solist Juan Carlos Mascheroni'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Solistin sendeleyerek yere düştüğü anlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

SAHNEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te meydana geldi. Los Del Fuego isimli müzik grubunun solisti Juan Carlos Mascheroni, sahne aldığı sırada aniden yere yığıldı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, solistin sendeleyerek yere düştüğü görüntülendi.

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