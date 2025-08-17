Jrokez lakaplı ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Son paylaşımı sevenlerini üzdü: Görüşmek üzere

Jrokez, bugün yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Göztepe maçında aldığı beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu ve yorgun hissettiği için de yayın açamayacağını belirtmişti.