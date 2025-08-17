Jrokez lakaplı ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti
Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan “Jrokez” lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’daki evinin balkonundan düşerek 26 yaşında hayatını kaybetti.
Gençlerin sıklıkla izlediği YouTube, Twitch ve Kick gibi platformlarda yaptığı canlı yayınlar ve ürettiği içeriklerle tanınan 26 yaşındaki Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti.
Yakın çevresi, Jrokez adıyla tanınan genç yayıncının evinin balkonundan düşmesi sonucu son nefesini verdiğini aktardı.
İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.
Son paylaşımı sevenlerini üzdü: Görüşmek üzere
Jrokez, bugün yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Göztepe maçında aldığı beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu ve yorgun hissettiği için de yayın açamayacağını belirtmişti.