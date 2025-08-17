BIST 10.871
Jrokez lakaplı ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan “Jrokez” lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’daki evinin balkonundan düşerek 26 yaşında hayatını kaybetti.

Jrokez lakaplı ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti - Resim: 1

Gençlerin sıklıkla izlediği YouTube, Twitch ve Kick gibi platformlarda yaptığı canlı yayınlar ve ürettiği içeriklerle tanınan 26 yaşındaki Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti.

Jrokez lakaplı ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti - Resim: 2

Yakın çevresi, Jrokez adıyla tanınan genç yayıncının evinin balkonundan düşmesi sonucu son nefesini verdiğini aktardı.

Jrokez lakaplı ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti - Resim: 3

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. 

Jrokez lakaplı ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti - Resim: 4

Son paylaşımı sevenlerini üzdü: Görüşmek üzere
Jrokez, bugün yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Göztepe maçında aldığı beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu ve yorgun hissettiği için de yayın açamayacağını belirtmişti.

