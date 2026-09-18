JPMorgan’dan bomba Bitcoin değerlendirmesi! Altını geçecek mi?

Banka analistleri, Bitcoin ve altının kurumsal yatırımcılar açısından farklı sinyaller verdiğine dikkat çekti. JPMorgan'ın analizinde ETF hareketleri altının daha güçlü kurumsal talep gördüğüne işaret ederken, türev piyasalardaki pozisyonlanma Bitcoin yatırımcılarının daha temkinli hareket ettiğini gösteriyor.

ETF'LERDE ALTIN ÖNDE

CNBC-e'nin aktardığı JPMorgan raporuna göre, 2026 boyunca altına dayalı ETF'lere yönelen kurumsal sermaye Bitcoin ETF'lerinin üzerinde kaldı.

Altın ETF'lerinde yılın önceki dönemlerinde yaşanan çıkışların tamamı son dönemde gelen yeni yatırımlarla telafi edildi. Bitcoin ETF'lerinde ise daha önceki para çıkışlarının yaklaşık yarısı geri kazanılabildi.

Analistler, Fed'in temmuz toplantısının ardından hem Bitcoin hem de altın tarafında kurumsal pozisyonların arttığını belirtti.

BİTCOİN'DE AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLERE KARŞI KORUMA SÜRÜYOR

ETF verilerinden farklı olarak opsiyon piyasasında Bitcoin için daha savunmacı bir tablo ortaya çıkıyor. JPMorgan ekibinin Nikolaos Panigirtzoglou liderliğinde hazırladığı değerlendirmeye göre yatırımcılar, opsiyonlar aracılığıyla Bitcoin'deki olası fiyat düşüşlerine karşı yüksek miktarda koruma pozisyonu taşıyor.

BlackRock'ın IBIT fonunda bulunan kısa pozisyonların Eylül 2026 itibarıyla yılın en yüksek seviyelerine yakın olduğu belirtilirken, SPDR Gold Shares (GLD) ETF'sindeki kısa pozisyonların tarihsel ortalamanın altında kaldığı ifade edildi.

Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin konusunda altına kıyasla daha ihtiyatlı bir pozisyon aldığını gösteren unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

KORUMA POZİSYONLARININ ÇÖZÜLMESİ BİTCOİN'İ DESTEKLEYEBİLİR

JPMorgan'a göre mevcut korunma pozisyonlarının zaman içinde azaltılması, Bitcoin üzerindeki satış baskısını hafifletebilir. Banka, yatırımcıların Bitcoin'e yönelik savunmacı pozisyonlarını çözmeye başlaması halinde bunun kripto para için önemli bir destek oluşturabileceğini ve Bitcoin'in önümüzdeki aylarda altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilemesinin önünü açabileceğini belirtti.