Jose Mourinho son dakika golüyle yıkıldı hakemin üzerine yürüdü

Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile 2-2 berabere kaldı. Mourinho son dakika yedikleri gol sonrası öfke patlaması yaşadı. Portekizli çalıştırıcı, maç sonu hakemleri hedef aldı.

Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Estadio da Luz'daki karşılaşmada Benfica, 17. dakikada Georgiy Sudakov ve 60. dakikada Vangelis Pavlidis'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Casa Pia, maçın son anlarında müthiş bir geri dönüşe imza attı.

66. dakikada Tomas Araujo'nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Casa Pia, 90+1'de Renato Nhaga'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.

Benfica, 81. dakikada Leandro Barreiro ile bir gol daha buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Casa Pia ise 65. dakikada Cassiano'nun penaltı atışından yararlanamadığı pozisyonda büyük bir fırsatı kaçırdı.

Bu sonuçla Benfica puanını 25'e, Casa Pia ise 9'a yükseltti. Ligin 12. haftasında Benfica Nacional deplasmanına, Casa Pia ise sahasında Alverca'ya konuk olacak. Benfica taraftarları, son dakikada yenen golle kaçan galibiyete büyük tepki gösterdi.

Hakemin üzerine yürüdü

Mourinho, maçın ardından hakem Gustavo Correia'nın üstüne yürüdü ve soyunma odasına kadar takip etti.

Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadı

Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçtiği andan itibaren "Kendi seviyeme döndüm" ifadelerini kullanan teknik direktör Jose Mourinho, yeni takımındaki kötü grafiğiyle öne çıkıyor. Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Mourinho, Chelsea'ye 1-0, Newcastle'a 3-0 ve Leverkusen'e 1-0 kaybederek gol dahi atamadı. 62 yaşındaki teknik direktör Benfica'nın başında çıktığı 12 maçta 1.75'lik ortalama elde etmişti.