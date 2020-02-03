Jose Mourinho çılgına döndü attığı depara bakın

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham Hotspur, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerken Jose Mourinho'nun yedek kulübesinden kalkıp dördüncü hakeme yaptığı itiraz dikkat çekti.

Liverpool'un 22 puan gerisinde kalan son şampiyon Manchester City, ligin 25. hafta mücadelesinde başkent Londra'da Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham Hotspur'a konuk oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 40. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

City'i 2 golle geçti

Manchester temsilcisinde forma giyen Oleksandr Zinchenko, 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Tottenham Hotspur yeni transferi Steven Bergwijn ile 63. dakikada 1-0 öne geçti. 71. dakikada Heung-Min Son ile farkı ikiye çıkaran Mourinho'nun öğrencileri, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve haftayı galibiyetle kapattı.





İtiraz için koştu

Jose Mourinho'nun, Hugo Lloris'in kurtardığı penaltıya sevinirken yardımcısının onu uyarmasıyla birlikte birden Sterling'in ikinci sarı kartla oyundan atılması için itiraza koşması dikkatlerden kaçmadı. Jose Mourinho'nun bu videosu sosyal medyada binlerce kez izlenirken Portekizli teknik adam bir hayli konuşuldu.





''Pozisyon çok net bir kırmızı karttı''

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik adam, Raheem Sterling'in kırmızı kart görmesi gerektiğini söylerken, "Pozisyon çok net bir kırmızı karttı ve 75 dakika boyunca 10 kişiye karşı oynasaydık çok farklı bir maç olurdu." şeklinde konuştu.

Puanını 37'e çıkardı

Bu galibiyetin ardından Tottenham Hotspur puanını 37'ye çıkarırken, Manchester City 51 puanda kaldı. Lider Liverpool'un 73 puanı bulunuyor.