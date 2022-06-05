Jorge Jesus 5 ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'den gönderiliyorlar
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'a 1 yıllık imzayı attırdı. Portekizli teknik adam gelir gelmez göreve başladı. Transferlerle ilgili talimatı veren Jesus, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte gönderilecek isimler ve tüm detaylar...
Fenerbahçe'de 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi.
Sabah'ın haberine göre; Berke Özer ve Jose Sosa, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak ilk isimler olarak ön plana çıktı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Ozan Tufan yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmüyor. Ozan için Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın devrede olduğı öne sürülmüştü.
Ancak sarı-lacivertli yönetimden gelen açıklamada siyah-beyazlılardan ilginin geçen sezon olduğu, bu sezon bir girişimin bulunmadığı ifade edildi.