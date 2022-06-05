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Jorge Jesus 5 ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'den gönderiliyorlar

Jorge Jesus 5 ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'den gönderiliyorlar

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'a 1 yıllık imzayı attırdı. Portekizli teknik adam gelir gelmez göreve başladı. Transferlerle ilgili talimatı veren Jesus, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte gönderilecek isimler ve tüm detaylar...

Jorge Jesus 5 ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'den gönderiliyorlar

Fenerbahçe'de 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi.

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Jorge Jesus 5 ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'den gönderiliyorlar

Sabah'ın haberine göre; Berke Özer ve Jose Sosa, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak ilk isimler olarak ön plana çıktı.

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Jorge Jesus 5 ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'den gönderiliyorlar

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Ozan Tufan yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmüyor. Ozan için Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın devrede olduğı öne sürülmüştü.

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Jorge Jesus 5 ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'den gönderiliyorlar

Ancak sarı-lacivertli yönetimden gelen açıklamada siyah-beyazlılardan ilginin geçen sezon olduğu, bu sezon bir girişimin bulunmadığı ifade edildi.

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