Johnny Depp'le olaylı 'dayak' davası süren Amber Heard İstanbul'a geldi! Kende aşık oldu
Güzel oyunca Amber Heard, Johnny Depp'le süren olaylı davasının ardından İstanbul'a geldi. Şehre aşık olan Heard, Instagram hesabından övgüler dizdi.
Johnny Depp'ten boşandıktan sonra iftira davasında da eski eşiyle karşı karşıya gelen Amber Heard, tatil için geldiği Bodrum'dan sonra rotasını İstanbul'a çevirdi. Ünlü oyuncu, "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" dedi.
Oyuncu çift Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlendikten iki yıl sonra şiddet ve ihanet iddialarıyla yollarını ayırdı. 2012 yılında The Rum Diary filminin setinde tanışarak evlenen çiftin ilişkisi adeta kabusa dönüştü.
Depp'in, kendisini, rol arkadaşı olan ünlü aktörlerle yasak aşk yaşamakla suçladığını belirten Heard, eski eşinin sürekli kendisini yakalamaya çalıştığını öne sürdü. Heard ayrıca, Depp'in kendisini aldatmakla suçladığı Leonardo DiCaprio ve Channing Tatum gibi isimlere lakap taktığını da iddia etti.
Johnny Depp ise bu olayları ve Heard'e şiddet uyguladığını reddetti. Bütün bu iddiaların Amber Heard'ün geniş hayal gücünün ürünü olduğunu ileri sürdü ve eski eşinin kendisini aldattığını söyledi.