Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ın cami fotoğrafı olay oldu 'Sutyen takmamış'
Johnny Depp'den olay bir şekilde boşanmasıyla gündemden düşmeyen Amber Heard'ın İstanbul'daki cami fotoğrafı, sutyen giyip giymemesi üzerinden tartışmalara neden oldu.
Eski eşi Johnny Depp ile yaşadığı sorunlar, atılan iftiralar, boşanma ve geçtiğimiz günlerde Londra'da görülen dava derken Amber Heard, tüm bunlardan sıyrılıp kendisini İstanbul'a attı. Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini sürmenin ardından ise İstanbul'da tura çıktı.
Gergin günleri geride bırakan 34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.
İstanbul’daki camileri ziyeret eden Amber Heard, başı örtülü bir fotoğraf paylaşarak, ''İstanbul’daki inanılmaz camileri ziyaret ederek günü geçiriyorum. Daha fazla bu inanılmaz şehre aşık olamazdım'' ifadelerini kullandı.
Amber Heard’ün cami fotoğraflarına tepki gösteren bir kesim sosyal medya kullanıcısı, ''Saçı gözüküyor, sutyen takmamış'' yorumunu yaptı.