Johnny Depp Instagram'a katıldı! 1 saatte rekor kırarak sosyal medyayı salladı

"Kullanıcı ismini aldı": Aktörün hayranları, kullanıcı isminin alınmış olmasından dolayı Johnny Depp’in bir süredir Instagram’a katılmış olmasından şüpheleniyordu. Deep'in hamlesi hem bu şüpheleri doğruladı hem de Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girmesine neden oldu.