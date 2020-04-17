Johnny Depp Instagram'a katıldı! 1 saatte rekor kırarak sosyal medyayı salladı
Karayip Korsanları filmindeki kaptan Jack Sparrow rolüyle zirve yapan dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, sosyal medyaya katıldı. 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaşan 56 yaşındaki oyuncu sosyal medyayı adeta salladı.
En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibi olan Johnny Depp, bie kez daha ortalığı salladı. Dünyaca ünlü aktör Depp, kendisine açtığı sosyal medya hesabı Instagram'da 1 saat içerisinde 1 milyon takipçiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Kısa sürede rekor kırdı": Karayip Korsanları filmindeki Kaptan Jack Sparrow karakteriyle hafızalara kazınan ünlü aktör, bu sefer yeni filmi ya da Amber Heard ile biten ilişkisiyle değil Instagram'a katılmasıyla konuşuluyor. 56 yaşındaki oyuncu fotoğraflarının ardından bir de video yayımladı.
Instagram'da hayranlarını selamlayan yıldız aktör, 1 saat sonra 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. Kısa süre sonra ise 1.6 milyonu geçti. Depp, korona salgını dolayısıyla da evinde olan insanların bir nebze olsun şanslı olduklarını ifade etti.
"Kullanıcı ismini aldı": Aktörün hayranları, kullanıcı isminin alınmış olmasından dolayı Johnny Depp’in bir süredir Instagram’a katılmış olmasından şüpheleniyordu. Deep'in hamlesi hem bu şüpheleri doğruladı hem de Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girmesine neden oldu.