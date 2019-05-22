Johnny Depp eski eşi Amber Heard'dan şiddet gördüğünü açıkladı!
Eski eşi Amber Heard tarafından evliliklerinde şiddet uygulamakla suçlanan Johnny Depp, şiddet iddialarını yalanladı ve asıl kendisinin şiddet gördüğünü iddia etti ve tazminat davası açtı.
Şiddet uyguladığı suçlamasıyla eski eşi Amber Heard tarafından mahkemeye verilen Hollywood yıldızı Johnny Depp, evlilik süresince asıl şiddet ve hakaret görenin kendisi olduğunu, suçlamaları reddettiğini ve 50 milyon dolarlık karşı dava açtığını söyledi.
18
"Bayan Heard tarafından bana Mayıs 2016'dan bu yana yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddediyorum ve hayatımın geri kalanında da reddedeceğim." diyen Depp, eski eşinin mahkemeye gelirken yüzünde var olan morlukların da sahte olduğunu ileri sürdü.
28
Ne olmuştu?
Oyuncu çift, 2015 yılında evlenmiş, Heard, Depp'in ilk kez kendisine Mayıs 2016'da şiddet uyguladığını öne sürmüş, çift 2017'de boşanmıştı.
38
Boşanma davasında Heard, Depp’in evliliklerinde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
48