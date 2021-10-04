Joe Biden'in kuryelerini tanıyor musunuz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 5. Yasama Yılı açılışındaki tarihi konuşmasında muhalefete yönelik “BAŞKA TÜRKİYE YOK” sözüyle aslında şunu dedi;

“Çevirdiğiniz dolapları biliyorum. Muhalefet örtüsü altında ülkenin altını oymaya çalışıyor. Ne kadar ülke düşmanı varsa iş birliği yapıyorsunuz. Sanmayın ki uyuyoruz. Biraz yerli ve milli olun.”





Aynen böyle…



Bakın…



Hem Tayyip Erdoğan…

Hem Devlet Bahçeli…

Her şeyin farkında...



Muhalefetin iktidar olabilmek için ABD ile kol kola girerek her türlü ihanet girişimi içerisinde olduğunun farkında!..



ABD Başkanı Biden’in başkan olmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı küstah sözlerini, icraata dönüştürmek üzere devreye aldığının farkında!..



Kemal Kılıçdaroğlu’nun başrol oyunculuğunda Ali Babacan’ın, Ahmet Davutoğlu’nun ve birtakım sözde aydınların ABD’nin adeta kuryeliğini yaparak değirmenine su taşıdıklarının farkında…



Terör örgütü PKK’nın bitirilmesine ramak kalmışken, Güneydoğu da huzur hakim olmuşken Kılıçdaroğlunun bir anda gündeme “Kürt sorununu TBMM’ye getireceğiz” teklifinin Joe Biden’in talimatı olduğunun farkında!..



Yani;

Erdoğan ve Bahçeli büyük oyunu görüyor!..



Şöyle çok yakın zamana bakın…

Mesela CHP heyetinin durup dururken bir anda K. Irak’ta Barzani ziyareti hangi anlamı taşıyor!..



Biden’in son zirvede Erdoğan ile görüşmemek için mesafeli kalmaya çalışması hangi anlamı taşıyor!..



ABD Temsilciler Meclisi’nde FETÖ'nun işbirliği ile Ülkü Ocakları’nın hedef gösterilmesi hangi anlamı taşıyor!..



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’i ziyaretinin ardından sadece “Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Sochi’den ayrıldık” şeklinde tek bir cümle açıklama yapması hangi anlamı taşıyor!..



Peki ne oluyor?

Türkiye'de muhalefet iktidar olabilmek için "YALAN TERÖRÜ" rüzgarı estirmeye çalışıyor!..

Başarıyorda!..

Yani...

ABD Türkiye’yi karıştırmak için yeniden PKK üzerinden Kürt sorunu kartını oynuyor. Kemal Bey ve ittifak ortakları da “Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin” diyerek Joe Biden'in kuryesi oluyor!..



Bakın…

Türkiye ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıya!..

Bunu sadece Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli gibi görüyor!..

İşte Erdoğan'ın TBMM'nin açılışındaki çağrısının şifresi aslında bu...



Bakın ülkenin güvenliğine ömrünü veren bir kahraman devlet görevlisi ile konuşuyorum!..

Çok şey söylüyor!..



Terör örgütü PKK artık Kandil’de değil Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin kucağında yuvalandığını anlatırken diyor ki;

"ABD, Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya sözde ordu kurdurmuş ve uçak dışında tank ve helikopter dahil her türlü silah desteği verdi..

Vermeye devam etmekte!..

PKK yarın Suriye’den saldırırsa kimse şaşırmasın diyeceğim ama tek korkuları inlerinden başlarını çıkaramamalarına neden olan İHA, SİHA ve AKINCI'larımız.



ABD’nin bu sistemi için üzerinde bir çalışma ekibi kurduğu iddia ediliyor ki bu iddia yabana atılmamalıdır!



Yani..

ABD PKK’yı Türkiye’ye karşı hazırlamaktadır ki bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli en ayrıntısına kadar bilerek hareket ediyor..

Ne yazık ki muhalefet gaflet ve dalalet içerisinde!..



ABD’nin Türkiye’ye parasını dahi aldığı füzeleri vermemesinin ardından Türkiye’nin Rusya’dan ABD’ye rağmen S-400 füze rampalarını almasının ne anlam taşıdığını bilmemek için ihanet içinde olmak gerekir!



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Putin görüşmesi de ABD’nin Suriye’deki PKK oyunudur!

Görüşme ile ilgili ilk kez böylesin suskun kalarak ketum olması çok önemlidir. "

Çok dikkat çekici sözler...

Yani;

ABD, FETÖ ve HDPKK’sı ile devletin altına dinamit yerleştirmek, iç savaş çıkarmak için içerideki kuryeleriyle harıl harıl çalışıyor!..

Çünkü Erdoğan'ın bir daha kazanmasına tahammülleri yok!..



Kuryelerde iktidar olabilmek için Türkiye üzerindeki oyuna alet olarak adeta “Yaşasın Joe Biden ... Kahrolsun Erdoğan- Bahçeli” sloganları atacak kadar ihanet damarlarına işlemiş!..

Bakın son süreçte MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve Ülkü Ocaklarına karşı artan saldırıların ABD Temsilciler Meclisine kadar taşınması Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'dan yana dik duruşudur!..

ABD Erdoğan'a yönelik hamlelerinin sonuçsuz kalmasının nedenini Bahçeli'ye bağlamış durumda ki siparişi anket firmalarını geçin MHP'nin oylarının ciddi şekilde arttığını görüyorlar...

Acı olan şu ki;

“Biz Atatürk’ün kurduğu partiyiz” diyen CHP’nin Genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk’ün Gençliğe Hitabesindeki sözlerden ders alması gerekiyor..

Çünkü o hitabedeki sözlerin muhatabı konumuna düşüyor..

Neydi o sözler,



"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.”..



Kemal Bey!..

Bugün bu sözlerin muhatabı kim?

Dahili kim?

Harici kim?

Aynaya bakıp karar verin…













