Joe Biden'in kukla ittifakı iş başı yaptı!

Tarih;

16 Ağustos 2020

Joe Biden, ABD seçimleri öncesi küstahça ne demişti?

"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu. Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ( Erdoğan) ödemeli.”

İşte Joe Biden’in, Erdoğan’a içerideki muhalefet ile iş birliği yaparak bedel ödetmek istediği bu plan bugün devrede…

Bu kadar açık ve net!

Görülüyor ki Biden’ in bu planında emir komuta zincirindeki başaktörü de Meral Akşener…



ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin son bir ayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kapalı kapılar ardında 4 kez görüşmesi, bu emir komuta zinciri halkasının başaktörlüğü değil de nedir?



Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmasına rağmen ABD’nin görüşmeler için Akşener’i tercih etmesi, Kemal Bey’in üzerinin çizilmesinden başka bir şey değildir!



Yani;

İYİ Parti, ABD’nin Truva atı konumuna gelmiştir ki dikkat edin ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmelerden sonra İYİ Parti’nin ikinci adamı Koray Aydın, isim vermeden Kılıçdaroğlu’na kamuoyu önünde “SENİ İSTEMİYORUZ” demiştir…



Yani Akşener, Aydın ile Kılıçdaroğlu’na tebliğ yapmıştır adeta!



Önümüzdeki günlerde göreceğiz ki kendisine milletvekili transfer ettirip partisinin TBMM’de grup kurmasına yardımcı olan Kemal Kılıçdaroğlu, ihaneti daha net yaşayacak…



*



Gelelim ABD Başkanı Biden’e taşeron olmaya…



İddialar şu ki;



Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirme planını Beyaz Saray’da yazıp, Ankara Büyükelçisi eli ile Meral Akşener’e ulaştırıp masaya yatırtıyor!..



Akşener de; Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu (CHP sözcüsü, HDP elçisi) Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve cezaevindeki Selahattin Demirtaş ile paylaşıyor..

Ve devreye koyuyor…



Millet İttifakı’nın yeni adını “BİDEN KUKLASI İTTİFAK” diye koymak hiç de yakışıksız olmaz diye düşünüyorum…



*



Peki ne yapmak istiyorlar!..

Devlet yönetimine talip olanların ciddiyetine bakın!



Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan…



Peki Millet İttifakı’nın adayı kim?



Belli değil!..

Daha erkenmiş!



Belli olsa ne olur?

Kukla olur!..



Parlamenter sisteme geçeceklermiş de Meral Akşener Başbakan olacakmış da Cumhurbaşkanı adayları ülkeyi yönetmeyecekmiş de "Sembol" olarak kalacakmış!..



Yani ABD kuklası muhalefet 2023’teki seçimlerde “kukla adayları” için milletten oy isteyecek!..

Yani kukla ittifakın adayı meydanlarda oy isterken "Bana oy verin ama yarın benden bir şey istemeyin" diyecek!..

Dünya siyaset tarihi kukla ittifakın kukla adayı ile bir ilk yaşayacak!..



İşte koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmeye talip olanların aklı bu!

Güler misin, ağlar mısın!



Ve de…



HDP’ ye bakanlık verebileceklerini açıktan söyleyenleri…



HDP’ yi koruyup, kollayıp PKK ile ilişkilendirmeyenleri!..



Terörist Demirtaş’ı içeriden çıkarmak

için can atanları…



Nerede ise “Erdoğan’ı devirin, iktidarı bize verin, o haritayı uygulayın.” diyecek olanları…



"Ömer'in yolu" sloganlarıyla milliyetçi muhafazakâr tabanı kazanmaya çalışacanları ama aynı zamanda "Bacını s.....m" diye şehit abisine hakaret eden vekillerine sahip çıkacakları, Türkçülükten dem vururken Karabağ mücadelesinde Minsk Grubu'nu müdahaleye davet edenleri...

İbretle izliyoruz!..



Pes!..



*



Bu zillet manzaralarına baktıkça…



Bir kere değil;



BİN KERE…



TAYYİP ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ’DEN YANA DURMAKTAN GURUR DUYUYORUM!..

Hani birde Devlet Beyi Meral hanımla bir tutanlar var ya!..

Meral Akşener, devlete sadakat noktasında Devlet Bey’in yanından bile geçemez!



Meral Hanım, ABD Büyükelçisini artık daimi misafiri olarak ağırlayıp iktidarı devirme hesaplarını birlikte masaya yatırır ken;

Devlet Bey Randevu alan bir ABD Büyükelçisi’nin görüşmede konuyu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin politikalarına getirmesi üzerine “Türkiye’yi sizinle mi konuşacağım. Görüşme bitmiştir” diyerek kapıyı gösterecek kadar yürekli bir devlet adamıdır…



*



Muhalefet açısından manzara gerçekten gayri milli bir hal almıştır ki büyük bir çıkmaz içinde devletin milli politikalarına bile ihanet edilir noktaya gelinmiştir...



Muhalefet siyasi parti merkezleri, Tayyip Erdoğan düşmanlıkları nedeniyle neredeyse her türlü bölücülerin karargâhına dönmüş…



Kimi ararsan var!



Büyükşehir Belediyelerinde bölücü terör örgüt üyeleri kadrolaşması yaşanır olmuş!



PKK’nın, FETÖ’nün tezleri muhalefet adı altında siyaset diye yutturulmaya başlanmış!



Milletin gözüne baka baka ABD talimatı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan için gizli kozmik odalar kurulmuş…



Tayyip Erdoğan daha da zora düşsün diye kur operasyonlarını “Devam ABD” diye alkışlayanların varlığı iyice hissedilmeye başlanmış.



Türkiye’ye inanmak varken…



Türkiye'ye omuz vermek varken…



Birlikte sevinç, gurur duymak varken…



Büyük dayanışma, meydan okumak varken...



Türkiye’nin açığını bulup, zayıflığını yakalayıp, tam oradan saldırıya geçenlerle işbirliği yapmak ne utanç verici!



ABD’ nin…

AB'nin...

FETÖ’ nün…

PKK’ nın…

Asıl meselelerinin Tayyip Erdoğan’ın şahsı ile değil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli politikaları ile her geçen gün güçlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu görmemek körlük değil ihanettir!



Ve…

Türkmen Beyi Devlet Bahçeli’ye düşmanlığın had safhada olması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde kalkan gibi durması değilde nedir!



*



Bu oyunda artık CHP ve HDP’ye tepki göstermiyorum!



Oldukları ve göründükleri gibi!



İkiyüzlü değiller!



Açıktan ihanet odakları ile iş birliği yapıyorlar!



Peki MHP’ye “Türk Milliyetçiliğini artık temsil edemiyor” suçlaması ile kurulan İYİ Parti kime hizmet ediyor…



Hem terörist Selahattin Demirtaş’la kahvaltı peşinde olacaksınız hem CHP/HDP ile iktidar peşinde koşacaksınız…



Hem de Başbuğ’u, Atsız’ı anacaksınız…



Bu ne iki yüzsüzlük!



Türk Milliyetçilerinin oyu üzerine operasyon bunun adı!



Peki;



İYİ Parti' deki Türk Büyükleri(!)..

Pardon..

Türk Milliyetçisi yöneticiler!..

Biz ülkücüyüz diyordunuz ya!..

Bırakın önceki ihanet vakalarını!

Gördünüz son HDP kongresini…

Duydunuz mu?



Terörist başı Öcalan için atılan sloganlarını…

Okudukları sözde Terör Örgütü PKK marşını!..

PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeni Ömer Öcalan kongrede " Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul’dur. İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır." sözlerini...



İki çift sözünüz var mı?

Yok!..

Duymadınız...

Görmediniz!..

Peki...

HDP’nin oyunu almak için PKK/KCK, DHKP-C gibi terör örgütü ile ilgili hakkında işlem yapılmış kişileri İstanbul Belediye’ne sokanlara iki çift sözünüz var mı?

Yok!..

Duymadınız...

Görmediniz!..

"Bugün yerelde teröristleri istihdam eden, yarın iktidar olsa neler yapmaz ki " diye düşündünüz mü?

Ne alaka dersiniz şimdi de!

İşin özeti şu ki;

Erdoğan terörü bitiriyor, onlar savunup istihdam ediyor!



Bunların oyu ile mi Erdoğan' yeneceksiniz!..

Bunların oyu ile mi koltuk sahibi olacaksınız!..

Ülkücülere tarih boyunca “Katil” diyen CHP zihniyeti ile, PKK’nın artık siyasi kanadı değil kendisi olan HDP ile, Anayasa’nın değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği maddelerini değiştiririz diyen Babacan’larla, “Terörist başı Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkmasını isteyen Genel Başkanınızla mı iktidar olacaksınız!

Sormak gerek!..

Siz nasıl doğma büyüme bir Türk Milliyetçisiniz!..

Yoksa;

Sizler Devlet Bahçeli’den daha mı çok ülkücüsünüz, daha mı çok Türk Milliyetçisiniz, daha mı çok Vatanseversiniz!..

Tarih bugünleri yazmayacak mı?

Geleceğinize bırakacağınız siyasi miras “Doğdukları, büyüdükleri MHP’yi çökertmeye, parçalamaya çalışmış eski ülkücüler“ mi olacak?



*



Genel soru şudur;



Bütün politikalarını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran, muhalefeti oyuncak gibi elinde kullandığı tescilli olan, terör örgütlerinin umudu haline gelen Joe Biden'in kukla ittifakı ile mi yürüyeceksiniz!..



Yoksa;



Her türlü saldırıya karşı dik duruş gösteren “Bağımsız Büyük Türkiye” mücadelesinde kefenleri ellerinde koşan yüzde yüz yerli ve milli duruş gösteren Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile mi yürüyeceksiniz!

Karar sizin..

Erdoğan ve Bahçeli'ye elbise dikmeye çalışanlar, önce yama tutmayan yırtıklarını tamir etsinler!..



“Pire için yorganı yakma” misali devletimizin geleceğini yakacağız diyorsanız buyurun!

Ama şunu iyi bilin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çakallara bırakılmayacak kadar büyük bir devlettir..

Başaramayacaksınız!..

Çok güzel ve anlamlı bir söz vardır...

Unutmayın ki;

KIRK DAĞI MESKEN TUTMUS KURT'A

YEDİ DAĞIN YETMİŞ ÇAKALI AZ GELİR..