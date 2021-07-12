Joe Biden'dan McDonald's ve Burger King eleştirisi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük fast food zincirlerinden McDonald's ve Burger King'i rekabeti engelleyen hamlelerinden eleştirdi.

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Rekabeti engelleyen uygulamalar sebebiyle orta gelirli ailelerin her yıl ortalama 5 bin dolar (yaklaşık 45 bin TL) kaybettiğini söyleyen Biden, daha yüksek bir maaş teklifi alsa da çalıştığı yerden ayrılamayan 26 yaşındaki bir işçiyi örnek gösterdi.

Biden, "Onun yerinde olduğunuzu hayal edin. Kendinizi güçsüz, kapana kısılmış, saygısızlığa ve zorbalığa uğramış gibi hissederdiniz. Bu doğru değil" dedi ve şöyle bir ek yaptı:

Ya da McDonald's'ın sözleşmelerinde maddeler vardı: McDonald's'a gitmek için Burger King'den ayrılamazsınız. Hadi ama. O köftenin içinde ne olduğu konusunda ticari bir sır mı var?

ABD Başkanı'nın bu sözleri, salonda gülüşmelere yol açtı.

Rekabetsiz kapitalizm, kapitalizm değildir

Biden'ın imzaladığı kararnamede işgücü piyasası, sağlık, ulaşım, internet, teknoloji, bankacılık gibi alanlarda rekabeti teşvik etmeye yönelik düzenlemeler var.

"Rekabetsiz kapitalizm, kapitalizm değildir, sömürüdür" diyen Biden kararnameyle ekonomik hareketliliği engelleyen "gereksiz" mesleki lisans gerekliliklerinin sınırlandırılmasını, iş değiştirilmesinin kolaylaştırılmasını ve ücretlerin artırılmasının sağlanmasını hedefliyor.