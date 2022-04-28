BIST 2.428
DOLAR 14,77
EURO 15,55
ALTIN 897,53
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Joe Biden: Ukrayna'ya daha fazla askeri araç göndereceğiz

Joe Biden: Ukrayna'ya daha fazla askeri araç göndereceğiz

Ukrayna'ya yardımlara devam edildiğini belirten ABD Başkanı Joe Biden, daha fazla askeri aracın gönderileceğini söyledi.

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 64 gün geride kaldı. Şiddetini artırarak devam eden saldırılarla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni açıklamalar geldi.

Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.

"Ukrayna'ya daha fazla askeri araç ulaşacak"
Ukrayna'ya yapılan askeri ve gıda yardımlarını değerlendiren Biden,"Kongrenin sağlamış olduğu ödeneği bitirdik, ek bütçe çıkaracağız. Daha fazla tanksavar, hava taşıtları savar gibi birçok araç Ukrayna'ya ulaşacak. Ukrayna'ya askeri destek sürüyor." dedi.

"Putin, Ukrayna'nın gıda üretimini engellemek istiyor"
Biden sözlerine şöyle devam etti:

"Ukrayna en büyük tarım ülkesi. Putin, Ukrayna'nın gıda üretimini engellemek istiyor. Rus oligarkların mülklerine el koyacağız. Rusya'nın enerji üzerinden tehditleri başarılı olmayacak"

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da ekipleri şaşırtan olay! Dilencinin üzerinden servet çıktı
Bursa'da ekipleri şaşırtan olay! Dilencinin üzerinden servet çıktı
Komando birlikleri ile PKK arasında çatışma: 2 terörist öldürüldü
Komando birlikleri ile PKK arasında çatışma: 2 terörist öldürüldü
Rusya savaşta eğitimli yunusları kullandığını ortaya çıktı
Rusya savaşta eğitimli yunusları kullandığını ortaya çıktı
Terör örgütü YPG/PKK'ya dev 2023 bütçesi! ABD skandal belgeleri yayımladı
Terör örgütü YPG/PKK'ya dev 2023 bütçesi! ABD skandal belgeleri yayımladı
Yunanistan hava sahasını ihlal etti! Türkiye'den anında karşılık verildi
Yunanistan hava sahasını ihlal etti! Türkiye'den anında karşılık verildi
Alara Koçibey şimdi kaç yaşında nerede şoförü ile evlendi mi?
Alara Koçibey şimdi kaç yaşında nerede şoförü ile evlendi mi?
20 yılın zirvesine yakın! ABD doları güçlenmeye devam ediyor
20 yılın zirvesine yakın! ABD doları güçlenmeye devam ediyor
Dudak uçuklatan rakam! Türkiye 100 ton altın için kolları sıvadı
Dudak uçuklatan rakam! Türkiye 100 ton altın için kolları sıvadı
Alara Koçibey Camdaki Kız Nalan mı Sedat kocası Cem Uzan mı hayat hikayesi detayı
Alara Koçibey Camdaki Kız Nalan mı Sedat kocası Cem Uzan mı hayat hikayesi detayı
Türkiye'nin turizm başarısı dert oldu: Rus ve Ukraynalılar aynı otobüse binebilir mi?
Türkiye'nin turizm başarısı dert oldu: Rus ve Ukraynalılar aynı otobüse binebilir mi?