Jodie Comer'den itiraflar! ''Kötü karakteri oynamaktan zevk alıyorum"

Psikopat bir suikastçi Villanelle ve onu yakalayıncaya kadar peşini bırakmamaya niyetli Eve Polastri'nin hikayesini ekranlara getiren Killing Eve'in başrol oyuncusu Jodie Comer "İnsanların seyrettiklerine inanmalarını görmek çok komik. Ben bu durumdan ve kötü karakteri oynamaktan zevk alıyorum" dedi.