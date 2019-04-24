Jodie Comer'den itiraflar! ''Kötü karakteri oynamaktan zevk alıyorum"
İngiliz oyuncu Jodie Comer, Elle Dergisi'nin mayıs sayısına konuk oldu. 26 yaşındaki aktris Killing Eve dizisinde canlandırdığı kötü karakter Villanelle hakkında konuştu.
Psikopat bir suikastçi Villanelle ve onu yakalayıncaya kadar peşini bırakmamaya niyetli Eve Polastri'nin hikayesini ekranlara getiren Killing Eve'in başrol oyuncusu Jodie Comer "İnsanların seyrettiklerine inanmalarını görmek çok komik. Ben bu durumdan ve kötü karakteri oynamaktan zevk alıyorum" dedi.
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Jodie Comer, "İnsanların seyrettiklerine inanmalarını görmek çok komik" dedi. Oyuncu olarak görünümü konusunda her zaman endişelendiğini belirten Comer: "Bu konu özgüvenimi zedeleyen başlıca şeylerden biri.
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Oyunculuk her zaman yeteneğinize bağlı olmayabilir. Bir noktada dış görünüşünüz de büyük önemi taşıyor" dedi.
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Son dönemlerde yer aldığı beş projeşi kadınların yazdığını böyleyen aktris, "Bu durumla nadiren kaşılaştığımı fark ettim.
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