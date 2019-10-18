Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Sürekli biri saldıracakmış gibi
İZMİR'de, diz ağrısı çeken ve istediği ilacı yazmadığı için saldırıya uğrayan Dr. Kadir Songür (26), "Korkularım var, gece sık sık uyanıyorum ve sürekli biri saldıracakmış gibi hissediyorum. Sürekli bu olayı hatırlıyorum" dedi.
Korkunç olay, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre geçen hafta diz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Bayram K., Dr. Songür’den kendisine uyuşturucu etkisi bulunan ve yeşil reçete ile verilmesi gereken bir ilacı yazmasını istedi. Songür, bu ilacı uygun görmediğini belirterek başka bir ilaç yazdı.
Bunun üzerine Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, bu hastaneden bir doktoru indireceğim" diye tehdit ederek, hastaneden ayrıldı. Önceki gün yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Boğazından yaralanan Kadir Songür'e, hastanenin travma bölümünde meslektaşları tarafından müdahale edildi. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi.
Olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda bir kadının çantasını almaya çalışırken yunus ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
"Biri saldıracakmış gibi hissediyorum"
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dr. Kadir Songür ise bugün taburcu edildi. Annesi, babası, eşi, amcası ve dayısı da sağlık çalışanı olan Songür, yaşadığı bu olayın ardından, "Korkularım var, gece sık sık uyanıyorum ve sürekli biri saldıracakmış gibi hissediyorum. Sürekli bu olayı hatırlıyorum. Bir dinlenme döneminin ardından mesleğime ve hastalarımı tedavi etmeye devam edeceğim. Sadece gereken cezaların en ağır şekilde verilmesini talep ediyorum" dedi.