Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Sürekli biri saldıracakmış gibi

"Biri saldıracakmış gibi hissediyorum"

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dr. Kadir Songür ise bugün taburcu edildi. Annesi, babası, eşi, amcası ve dayısı da sağlık çalışanı olan Songür, yaşadığı bu olayın ardından, "Korkularım var, gece sık sık uyanıyorum ve sürekli biri saldıracakmış gibi hissediyorum. Sürekli bu olayı hatırlıyorum. Bir dinlenme döneminin ardından mesleğime ve hastalarımı tedavi etmeye devam edeceğim. Sadece gereken cezaların en ağır şekilde verilmesini talep ediyorum" dedi.