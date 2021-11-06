'Jiletlemiştim' itirafı geldi! 'Kusacağım' deyip Merve Boluğur konuştu: Ergenlik yıllarımda...
Yaptığı ilginç açıklamalarla ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur itiraflarıyla olay oldu.
Oyuncu Merve Boluğur, genç yıldızlar arasında en dikkat çekenlerden. 'Acemi Cadı' dizisiyle küçük yaşlarda dizi setleriyle tanışan Boluğur, ardından hızlı bir yükselişe geçti.
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Rol aldığı reklam filmleriyle de popülerliği iyice artan güzel oyuncu, birçok iddialı rolle de adından söz ettirmeyi başardı.
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Ancak güzel oyuncu, bir süredir setlerden uzak kalmayı tercih etti.
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Son yıllarda kendisini geri plana çeken Boluğur, bu durumu "Sürü psikolojisiyle sürekli bir işte yer almanın doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.
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