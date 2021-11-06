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'Jiletlemiştim' itirafı geldi! 'Kusacağım' deyip Merve Boluğur konuştu: Ergenlik yıllarımda...

'Jiletlemiştim' itirafı geldi! 'Kusacağım' deyip Merve Boluğur konuştu: Ergenlik yıllarımda...

Yaptığı ilginç açıklamalarla ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur itiraflarıyla olay oldu.

'Jiletlemiştim' itirafı geldi! 'Kusacağım' deyip Merve Boluğur konuştu: Ergenlik yıllarımda...

Oyuncu Merve Boluğur, genç yıldızlar arasında en dikkat çekenlerden. 'Acemi Cadı' dizisiyle küçük yaşlarda dizi setleriyle tanışan Boluğur, ardından hızlı bir yükselişe geçti. 

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'Jiletlemiştim' itirafı geldi! 'Kusacağım' deyip Merve Boluğur konuştu: Ergenlik yıllarımda...

Rol aldığı reklam filmleriyle de popülerliği iyice artan güzel oyuncu, birçok iddialı rolle de adından söz ettirmeyi başardı.

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'Jiletlemiştim' itirafı geldi! 'Kusacağım' deyip Merve Boluğur konuştu: Ergenlik yıllarımda...

Ancak güzel oyuncu, bir süredir setlerden uzak kalmayı tercih etti.

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'Jiletlemiştim' itirafı geldi! 'Kusacağım' deyip Merve Boluğur konuştu: Ergenlik yıllarımda...

Son yıllarda kendisini geri plana çeken Boluğur, bu durumu "Sürü psikolojisiyle sürekli bir işte yer almanın doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.

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