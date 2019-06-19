Jet Sosyete'nin yıldızı Aslı Bekiroğlu Furkan Palalı ile beraber iddiaları ortalığı karıştırdı

Benim Tatlı Yalanım adlı dizinin daha ilk bölümünde çok yakıştırılan Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadığı iddiaları ise ortalığı karıştırdı. Dizide Nejat ve Suna karakterlerine hayat veren iki ünlü oyuncunun sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştüğü söyleniyor.