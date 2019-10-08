Jet Sosyete'nin Tony'si Enis Arıkan reklam filminden bakın ne kadar kazandı
Enis Arıkan'ın annesi ve kedisi Miu ile oynadığı reklam filminden kazandığı para dudak uçuklattı.
Şimdilerde Alice Müzikali'ndeki Tavşan rolü ile sahnelerin tozunu attıran ayrıca Gülse Birsel'in kaleme aldığı Jet Sosyete dizisinde Tony karakterine hayat veren Enis Arıkan, sosyal medyadaki aktifliği sayesinde markaların aranan yüzü haline geldi.
Geçtiğimiz aylarda bir giyim markasının mayo yüzü olarak espirili bir şekilde karşımıza çıkan Enis Arıkan, bu sefer bir yiyecek markasının yüzü oldu ve kazancına kazanç kattı.
Reklam filminde annesi Selma Hanım ve kedisi Miu ile birlikte rol alan Enis Arıkan, yeni reklam filmi sayesinde 900 bin TL kazandı.
Peki, Enis Arıkan kimdir?
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunu.