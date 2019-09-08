Jet Sosyete'nin Gündüz'ü Bartu Küçükçağlayan Merve Özgüle ile evlendi!
Jet Sosyete oyuncusu Bartu Küçükçağlayan nişanlısı Merve Özgüle ile dün akşam dünya evine girdi.
Jet Sosyete dizisinde Gündüz karakterine hayat veren başarılı oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan, geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlandığı Merve Özgüle evlendi. Renkli çift, düğünleri için Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ni tercih etti. Peki Merve Özgüle kimdir? İşte cevabı...
6 Eylül akşamı gerçekleşen düğünde Bartu Küçükçağlayan ve Merve Özgüle'nin yakın akrabalar ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Düğünde çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Küçükçağlayan, "Çok partili dönemin kapanışı ve huzurlarınızda The Küçükçağlayans" notunu yazdı. Bu paylaşımdan Merve Özgüle ismi merak edildi. İşte Merve Özgüle kimdir sorusunun cevabı....
Merve Özgüle kimdir?
Merve Özgüle, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle 2012 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sonrası Buffalo,New York bünyesine bağlı Kadın ve Çocuk Hastanesi’nde DEHB tanısı almış çocuklardaki duygusal becerileri inceleyen projede araştırma asistanlığı yapmıştır.