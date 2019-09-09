Jet Sosyete yeni sezona hazırlanırken kadro alt üst oldu! Bakın kimler ayrıldı
Gülse Birsel'in kaleme aldığı Jet Sosyete'nin kadrosu alt üst oldu, peki giden oyuncular ve gelenler bakın kimler.
Gülse Birsel'in hem senaryosunu yazdığı hem de oyunculuğunu sergilediği ekranların sevilen dizisi Jet Sosyete'de flaş gelişmeler arka arkaya yaşandı. Televizyon ekranlarına veda eden dizinin yeni sezonda Puhu Tv'de başlayacağı duyurulmuştu.
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Televizyon dizilerinin uzunluğundan dolayı dijital platform olan Puhu Tv'ye geçiş yapan dizinin bölümleri artık 50 dakika şeklinde olacak. Kadrosunda da oldukça köklü değişiklikler olan dizinin hayranlarını üzen haberler ardı ardına geldi.
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Yakın bir dönem içerisinde Güldür Güldür Show ile yeniden anlaşma sağlayan Çağlar Çorumlu, Jet Sosyete ekibine veda etti.
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Geçtiğimiz günlerde hayatını nişanlısı Merve Özgüle ile birleştiren Bartu Küçükçağlayan'da veda edenler arasında yerini aldı.
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