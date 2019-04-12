Jet Sosyete için flaş karar! Jet Sosyete'nin yeni sezonu bakın nerede yayınlanacak
TV8 ekranlarında yayınlanan Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinin akıbeti belli oldu. Mayıs başında ekrana veda edecek olan dizinin yeni sezonda bakın nerede yayınlanacak
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Jet Sosyete dizisi 39. bölümüyle ekranlara veda edecek.
17
2 Mayıs'ta ekrana gelecek olan final bölümüyle veda edecek olan Jet Sosyete için yapımcısından açıklama geldi.
27
Jet Sosyete'nin yapımcısı Necati Akpınar, sevilen dizinin yeni sezonda dijital platformda yer alacağını açıkladı
37
"2 Mayıs'ta ekrana veda edecek. Önümüzdeki yıl dijital platformda olacak ama Netflix'te değil. blutv, puhutv, Digiturk ya da FOXplay'de olabilir.
47