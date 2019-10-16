Jet Sosyete hakkında Gülse Birsel'den flaş açıklama! Önceki hafta yayınlanmamıştı
Tv8'de düşük reytingler sebebiyle final yapmasının ardından dijital platforma geçeceği öğrenilen Jet Sosyete'nin ilk bölüm yayın tarihi hakkında Gülse Birsel'den açıklama geldi.
Geçtiğimiz Cuma günü Puhu TV'de ilk bölümü yayınlanması beklenen, ancak Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yayın tarihi ertelenen Jet Sosyete'den beklenen haber geldi. Gülse Birsel, 'önemli not' diyerek sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı.
Jet Sosyete'nin 18 Ekim Cuma akşamı Puhu TV'de başlayacağını belirten Gülse Birsel, ilk haftaya özel olarak iki bölümün arka arkaya yayınlanacağının müjdesini verdi.
Puhu TV ücretli mi?
Gülse Birsel, Puhu TV'nin ücretsiz olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
Puhutv.com ücretsiz bir internet kanalıdır. Cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, akıllı televizyonunuzdan veya normal televizyonunuzu laptop’a, android tv kutusuna, telefona bağlayarak izleyebilirsiniz.
Dizinin süresi kısaldı: Kısalan süresiyle uluslararası standartlara kavuşan dizinin ilk bölümünde Jet Sosyete’nin unutulmaz karakterleri izleyiciyle hasret giderecek.