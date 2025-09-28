Jet hızıyla evlenmişti! Sitare Akbaş hamilelik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...
Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Cengiz Orhonlu ile dünyaevine giren oyuncu Sitare Akbaş, hamilelik iddialarına yanıt verdi. İddiaya karnını göstererek yalanlayan Akbaş, "Hamile değilim arkadaşlar, olursam mutlulukla söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Sitare Akbaş, hamilelik iddialarına karnını göstererek yalanlarken; "Hamile değilim arkadaşlar, olursam mutlulukla söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Cengiz Orhonlu ile dünyaevine giren oyuncu Sitare Akbaş'ın hamile olduğu iddiası magazin kulislerinde yer alıyordu.
İDDİALARA KARNINI GÖSTEREREK YANIT
Akbaş, hamilelik iddialarına yanıt verdi. İddiaya karnını göstererek yalanlayan Akbaş, "Hamile değilim arkadaşlar, olursam mutlulukla söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.
SİTARE AKBAŞ
6 Ekim 1988'de doğan Sıtare Akbaş İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile atmıştır. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır. Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.