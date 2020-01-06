HABER /  EKONOMİ

Jeopolitik riskler arttı! Altının gramı yeni rekor kırdı

ABD-İran gerilimi dolayısıyla artan jeopolitik riskler sonrası piyasalarda gergin bekleyiş devam ediyor. Altın ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş devam ederken altının gramı 304 liraya kadar çıkarak rekor kırdı.

İran'ın General Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD'ye misillemede bulunacağı beklentisi ve Ortadoğu'da yükselen jeopolitik riskler, TL varlıklar üzerinde de negatif fiyatlamalara neden oluyor.

Altının gramı yeni rekor kırdı

Risk almak istemeyen yatırımcılar 'güvenli liman' arayışına girerken, küresel piyasalarda altının onsu, yüzde 2 primle 1.587 dolara kadar yükseldi. 

Altının gramı ise 304 liraya kadar çıkarak yeni rekor kırdı.

Petrol de yükselişte

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 70.19 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 69.50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68.60 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varili kapanışa göre yüzde 2.3 artışla 70.19 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64.30 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 70.45 ile 70.86 dolar aralığının direnç, 70.04 ile 69.63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İran'da Trump'a öfke çığırından çıktı! 'Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar ödül' Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Demir'in soruları nasıl sızdırdığı belli oldu! Uzman görevlinin sarsıcı ifadeleri
ABD Başkanı Trump Irak'tan çekilmek için bir şart koştu!
Vedat Muriç'ten Mourinho bombası! Menajerine verdiği talimata bakın
Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir süre içinde İnce ile görüşecek iddiası
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk
ABD-İran gerilimi doları fırlattı! 6 Ocak Pazartesi dolar ve euro
ÖNCEKİ HABERLER
LeBron James "triple-double" yaptı! Lakers, Detroit Pistons'ı devirdi
Roma'dan Kolarov'a cazip teklif
Hac kuraları 2020 sorgulama açıklanıyor Diyanet duyurdu
Transferde karavana attılar milyon Eurolar çöpe gitti
Çaykur Rizespor Denys Harmash'ı kadrosuna kattı
Af haberleri son durum af çıkacak mı 6 Ocak haberleri
Yorumlar