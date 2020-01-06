Jeopolitik riskler arttı! Altının gramı yeni rekor kırdı

ABD-İran gerilimi dolayısıyla artan jeopolitik riskler sonrası piyasalarda gergin bekleyiş devam ediyor. Altın ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş devam ederken altının gramı 304 liraya kadar çıkarak rekor kırdı.

İran'ın General Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD'ye misillemede bulunacağı beklentisi ve Ortadoğu'da yükselen jeopolitik riskler, TL varlıklar üzerinde de negatif fiyatlamalara neden oluyor.

Altının gramı yeni rekor kırdı

Risk almak istemeyen yatırımcılar 'güvenli liman' arayışına girerken, küresel piyasalarda altının onsu, yüzde 2 primle 1.587 dolara kadar yükseldi.

Altının gramı ise 304 liraya kadar çıkarak yeni rekor kırdı.

Petrol de yükselişte

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 70.19 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 69.50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68.60 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varili kapanışa göre yüzde 2.3 artışla 70.19 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64.30 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 70.45 ile 70.86 dolar aralığının direnç, 70.04 ile 69.63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.