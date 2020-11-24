Jennifer Lopez'e çalıntı suçlaması 'Boyence'nin sahnesine benziyor' tartışma çıkardı

Taylor Swift altıncı kez yılın şarkıcısı seçildiği geceye katılmazken, Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler törende sahne performansı sergiledi. En dikkat çekici performans Jennifer Lopez'e aitti. Maluma ile birlikte sahneye çıkan 51 yaşındaki Lopez, hem şarkısı, hem de danslarıyla göz doldurdu.



