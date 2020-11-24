Jennifer Lopez'e çalıntı suçlaması 'Boyence'nin sahnesine benziyor' tartışma çıkardı
2020 Amerikan Müzik Ödülleri'nde Jennifer Lopez'in performansının Beyonce'den çalıntı olduğu iddia edildi. Bu konu tartışma yarattı.
2020 Amerikan Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda Taraji P. Henson'ın sunumuyla düzenlenen törende sahiplerini buldu. Hayranların oylarıyla en iyilerin belirlendiği törende, sınırlı sayıda seyirci kabul edildi ve herkese Covid-19 testi yapıldı.
Taylor Swift altıncı kez yılın şarkıcısı seçildiği geceye katılmazken, Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler törende sahne performansı sergiledi. En dikkat çekici performans Jennifer Lopez'e aitti. Maluma ile birlikte sahneye çıkan 51 yaşındaki Lopez, hem şarkısı, hem de danslarıyla göz doldurdu.
Fakat bazı dikkatli hayranlar bu şov ile altı yıl önce Beyonce'nin Grammy ödül töreninde kocası Jay Z ile birlikte sergilediği şovla çarpıcı benzerlikler taşıdığını öne sürdü.
Lopez de Beyonce de şovda siyah mayo giydi. Kıyafetlerini de aynı renk çorap ve yüksek ökçeli ayakkabılarla tamamladı. Her iki yıldızın saç modelleri de birbirinin tıpatıp aynıydı.