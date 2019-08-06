Jennifer Lopez'den Antalya fotoğrafı geldi! Dün Türkiye'ye gelmişti

Jennifer Lopez'den Antalya fotoğrafı geldi! Dün Türkiye'ye gelmişti

Bu akşam Antalya'da vereceği konser için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'dan çocuklarıyla beraber paylaşımda bulundu.

Jennifer Lopez'den Antalya fotoğrafı geldi! Dün Türkiye'ye gelmişti - Sayfa 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bu akşam Antalya'da vereceği konser için dün sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmişti. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamında konser verecek olan Lopez, dün ekibiyle beraber iki özel uçakla geldi. 

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Jennifer Lopez'den Antalya fotoğrafı geldi! Dün Türkiye'ye gelmişti - Sayfa 2

90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde Antalya'ya gelen Lopez'den Antalya fotoğrafı ise gecikmedi. Ünlü şarkıcı, çocuklarıyla beraber arabada çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. 

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Jennifer Lopez'den Antalya fotoğrafı geldi! Dün Türkiye'ye gelmişti - Sayfa 3

Moskova'da verdiği konserin ardından Antalya'ya gelen Lopez, kalacağı 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlarla kaplı 3 katlı villaya dün yerleşti. 

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Jennifer Lopez'den Antalya fotoğrafı geldi! Dün Türkiye'ye gelmişti - Sayfa 4

Jennifer Lopez'in sahne ekibinde Türkiye'den de 60 kişiyle beraber toplamda 150 kişi bulunuyor. Ayrıca normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.

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