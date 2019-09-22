Jennifer Lopez podyumda ağızları açık bıraktı kıyafeti yıktı geçti

Geçtiğimiz aylarda verdiği Antalya konserinin etkileri yeni yeni silinen Jennifer Lopez, bu sefer katıldığı bir defilede giydiği kıyafetle ağızları açık bıraktı. Lopez'in 50 yaşında olmasına rağmen giydiği kıyafet, dünyanın gündemine oturdu.