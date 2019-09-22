Jennifer Lopez podyumda ağızları açık bıraktı kıyafeti yıktı geçti
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 19 yıl önce bir ödül töreninde giydiği kıyafetin benzerini geçtiğimiz günlerde lüks bir markanın defilesinde de giydi.
Geçtiğimiz aylarda verdiği Antalya konserinin etkileri yeni yeni silinen Jennifer Lopez, bu sefer katıldığı bir defilede giydiği kıyafetle ağızları açık bıraktı. Lopez'in 50 yaşında olmasına rağmen giydiği kıyafet, dünyanın gündemine oturdu.
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Jennifer Lopez, 19 yıl önceki Grammy Ödül Töreni'nde giydiği ve Google Images'ın kurulmasına yol açan ikonik yeşil kıyafeti, küçük değişikliklerle yeniden taşıdı.
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Jennifer Lopez, efsanevi yeşil kıyafetin modern versiyonuyla Versace defilesinde podyuma çıktı.
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Milyonlarca görüntülendi: Adımlarıyla Milano Moda Haftası'nı sallayan 50 yaşındaki yıldızın yürüyüşü, sosyal medyada on iki milyonu aşkın görüntülendi.
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