Jennifer Lopez Mevlana'nın sözünü paylaştı beğeniler bir anda yağdı
AMERİKALI oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerini paylaştı. Türklerin ilgisini çeken paylaşıma beğeni yağdı.
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı 'Mevlana' paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözünü Instagram hesabından yayınladı.
51 yaşındaki Jennifer Lopez'in gönderisi Türk takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Sosyal medyada şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi.
Jennifer Lopez: Tam adı Jennifer Lynn Lopez olan Jennifer Lopez, 24 Temmuz 1970 yılında New York‘un bir mahallesi olan Bronx’ta Porto Riko’lu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Annesi Guadalupe Rodriquez Lopez, New York’ta bir kreşde öğretmendir. Babası David Lopez “Guardian Insuarance’de” bir bilgisayar operatörüdür. Bir ablası (Leslie) ve bir kız kardeşi (Lynda)vardır.Henüz çocukken müzikal tiyatroda oynadı ve ilk filmi olan ‘My Little Girl‘de (Küçük Kızım) oynadığında daha 16 yaşındaydı.