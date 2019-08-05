Jennifer Lopez kaç asgari ücret eder?

Bir garip memleketiz vesselam.

Bir tarafta asgari ücret ile geçinmeye çalışan (daha doğrusu geçinemeyen, açlık sınırının altında yaşayan) milyonlarca insan varken diğer taraftan bir ecnebi şarkıcıyı ayakta dinleyebilmek için 3 tane asgari ücrete eşdeğer olan 7 bin lirayı veren insanlar da var. Ecnebi şarkıcıyı locadan dinlemek isteyenlerin ödediği parayı telaffuz etmeye ise vicdanım elvermiyor.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'daki konserine 2 gün kala biletler tükenmiş. Dünyaca ünlü şarkıcıyı ayakta dinlemek isteyenler 7 bin lira, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro (yaklaşık 300 bin lira) ödemiş...

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de konser verecek. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödediği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro’ya çıktı.

Antalya'da 3 gece geçirecek Lopez, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villada kalacak. 90 kişilik özel ekibi, Lopez ile birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.

Öte yandan konsere 2 gün kala Regnum Carya Otel yönetiminin, Jennifer Lopez'in kalacağı villa ile sahne alacağı konser alanında çalışmalara hızla devam ediliyor. Sahne kurulumlarının ve ışık sistemlerinin özel olarak ayarlandığı, otel yönetimi tarafından açıklandı. Lopez için Isparta'dan güller getirildiği ve kulis süsleme çalışmalarının başladığı belirtildi.

Evet, bütün bu anlatılan haberler ekonomik kriz yaşayan ülkemde yaşanıyor maalesef.

Görünen o ki konkordato ilanlarının birbirini izlediği şu günlerde kriz bazılarına hiç uğramamış. Bir tarafta her türlü ihtiyaç malzemelerine zam üstüne zam yapılırken diğer tarafta 2 saatlik bir konser için yüzbinlerce lirayı gözden çıkaran insanlarımız mevcut.

Bir tarafta yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle dünyadaki fakir insanlara bir parça gıda ulaştırmanın derdinde olan insanlar, diğer tarafta bir şarkıcının kaprisleri için gül katliamı yapılması...

Bir tarafta emperyalistlerin sömürgeleştirdiği insanların yardım çığlıkları, diğer tarafta emperyalizmin tüketim ve zevk çığlıklarına malzeme taşıyan insanların sesleri...

Daha 3-5 gün önce kutsal toprakların hemen yanı başında Arabistan’ın Cidde kentinde buna benzer bir çirkin tabloyu sosyal medya aracılığı ile yeni müşahede ettik. Müslüman toplumlara yönelik emperyal bir çalışma olduğu aşikar değil mi?

Bir tarafta iki göz odada yaşamaya çalışan onlarca insan, diğer tarafta beş yataklı, havuzlu odalara sığmayan bir şarkıcı...

Bütün bu birbiri ile zıt manzaralar maalesef benim ülkemde yaşanıyor.

Sosyal adaletsizliğin ve gelir dengesizliğin ne kadar bozulduğuna dair çarpıcı bir örnek.

Eğer bu ülke hala ayakta duruyorsa bu aziz milletin sabrı, îsar ruhlu olması, yardımseverliği, hoşgörüsü sayesinde ayakta duruyordur.

İnşallah bir gün bu güzel hasletlerimiz de kaybetmeyiz...

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