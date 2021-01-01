Jennifer Lopez derin dekoltesiyle yılbaşı kutlamasına damga vurdu

'2020 Kahramanları' adıyla Kovid-19 salgını ile mücadelede ön saflarda bulunan sağlık, acil müdahale ve diğer temel hizmet sektöründen yaklaşık 40 kişi, aileleri ve sevdikleriyle sosyal mesafeyi gözeterek, Times Meydanı'nda kutlamaları izledi.