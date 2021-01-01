Jennifer Lopez derin dekoltesiyle yılbaşı kutlamasına damga vurdu
51 yaşındaki yıldız Jennifer Lopez ABD'de Times Meydanı'ndaki kutlamada derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu.
'2020 Kahramanları' adıyla Kovid-19 salgını ile mücadelede ön saflarda bulunan sağlık, acil müdahale ve diğer temel hizmet sektöründen yaklaşık 40 kişi, aileleri ve sevdikleriyle sosyal mesafeyi gözeterek, Times Meydanı'nda kutlamaları izledi.
New York Polis Teşkilatı (NPYD), Times Meydanı'nın etrafını barikatlarla çevirerek olası saldırılara karşı güvenlik önlemleri alırken, kutlamalar için alana girmek isteyen kişilere de izin verilmedi.
Bu yılki teması Kovid-19 salgınıyla mücadeleye atfen '2020 Kahramanları' olan Times Meydanı'ndaki kutlamada gösteriler akşam saat 18.00'de başlayarak 12.30'a kadar sürdü.
Aktör Jonathan Bennett tarafından sunulan yeni yıl kutlama programı, reklamsız olarak televizyon kanalları ve internet üzerinden halkın izlenimine sunuldu.