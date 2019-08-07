Jennifer Lopez Antalya'da fırtınalar estirdi! Kim Kardashian hayal kırıklığına uğrattı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in herkesin heyecanla beklediği konseri dün Antalya'da gerçekleşti. ''It's My Party'' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelerek Antalya'da konser veren Lopez'e ise yakın dostu Kim Kardashian'dan bir darbe geldi.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de ''It's My Party'' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı. Önce dansçılarının sahnede yer almasının ardından Lopez, sahneye asansörlü bir platform ile giriş yaptı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Lopez'i izlemek için hayranları saatler öncesinde otele geldi.
Birçok kişi, konser alanı girişinde hazırlanan özel köşede Jennifer Lopez'in posterinin önünde fotoğraf çektirdi. Konserinde hareketli şarkılara yer veren Lopez'e dansçılar da eşlik etti. İzleyenler, konser boyunca sanatçının tüm şarkılarına eşlik edip dans etti. Pek çok izleyen konser sırasında selfie çekti, sosyal medya hesaplarından da canlı yayın yaptı.
Burada olmaktan çok mutluyum: Şarkı aralarında izleyenlerle de sohbet eden Jennifer Lopez, "Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.
Doğum gününü Antalya'da kutladı: 24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum" diye konuştu.