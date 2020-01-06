Jennifer Lopez Alex Rodriguez'le birbirine girdi gözyaşlarına hakim olamadı

Dünyaca ünlü güzel şarkıcı Jennifer Lopez(50) ile 2019’un Mart ayında nişanlanan ABD’li eski beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez mutluluklarını kimsellerden saklamıyor ve objektiflere bu mutlu halleri ile çıkıyorlardı. Fakat geçtiğimiz günlerde, ünlü çift alışık olmadığımız farklı bir şekilde görüntülendi.