Jennifer Lopez Alex Rodriguez'le birbirine girdi gözyaşlarına hakim olamadı
Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez’le tartışırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o görüntüler...
Dünyaca ünlü güzel şarkıcı Jennifer Lopez(50) ile 2019’un Mart ayında nişanlanan ABD’li eski beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez mutluluklarını kimsellerden saklamıyor ve objektiflere bu mutlu halleri ile çıkıyorlardı. Fakat geçtiğimiz günlerde, ünlü çift alışık olmadığımız farklı bir şekilde görüntülendi.
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Ünlü çift, evlilik teklifleri, doğum günü kutlamaları ve birbirlerine verdikleri hediyelerle gündemden düşmüyor.
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İkili bu kez de arabanın içinde tartışırken görüntülendi.
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Neredeyse her gün birlikte neşe içinde spor salonuna giden çift, 2 gün önce otomobilde kavga etti.
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