Jean-Jacques Rousseau: Özgür Toplum Özgür İnsanlarla Kurulur

Denis Diderot, bilginin herkesle paylaşılması gerektiğini savunmuştu. Bilgi, Aydınlanma’nın en güçlü araçlarından biriydi.

Ancak başka bir soru hâlâ cevabını bekliyordu.

Bilgili insanlar, daha adil bir toplum kurmayı nasıl başaracaktı?

Bu sorunun peşinden giden isim Jean-Jacques Rousseau oldu.

1712 yılında Cenevre’de doğan Rousseau, Fransız düşünce tarihinin en etkili isimlerinden biri hâline geldi. Yazdığı eserler yalnızca kendi dönemini değil, sonraki yüzyılları da derinden etkileyecekti.

Rousseau çetin ve birçok yönüyle tartışmaya açık bir hayat yaşadı.

Çok sayıda fikriyle çelişen davranışı, düşünceleriyle zıt uygulamaları oldu.

Yoksulluk yaşadı.

Sık sık şehir değiştirdi.

Dostluklar kurmadaki marifetinin aynısını, dostlukları bozmakta da gösterdi.

Özellikle Denis Diderot ile yollarının ayrılması, hayatındaki en büyük kırılmalardan biri oldu.

Belki de bu yüzden eserlerinde insanın yalnızlığı ve toplumla ilişkisi sık sık karşımıza çıkar.

Kişilik bakımından Rousseau hakkında şu hüküm haksız sayılmaz:

Sıradan insanlara yakışan kusurlara sahip bir deha.

Rousseau’nun en önemli konusu şuydu:

Özgür doğan insan, neden toplumsal hayatın içinde kendini baskı altında hisseder?

1762 yılında yayımladığı Toplum Sözleşmesi (Du contrat social) bu soruya cevap arıyordu.

Kitabın ilk cümlesi bugün de dünyanın en çok alıntılanan siyasi cümlelerinden biridir:

“İnsan özgür doğar, ama her yerde zincire vurulmuştur.”

Bu cümle yalnızca bir eleştiri değildir.

Aynı zamanda yeni bir arayıştır.

Rousseau’ya göre meşru bir yönetim, insanların korkusuna değil, ortak iradesine dayanmalıdır.

Devlet ile halk arasındaki ilişkileri bu çerçevede ele alan Rousseau, devrim niteliğinde şu tespitte bulunmuştur:

Devlet halk için vardır.

Halk devlet için değil.

Bugün bile herkes tarafından kabul edilmiş olmayan bu düşünce, 18. yüzyılda oldukça ileri bir pozisyon sayılabilir.

Çünkü Avrupa’nın büyük bölümünde krallar, sahip oldukları yetkilerin kaynağını ilahi olarak görüyor ve öyle gösteriyordu.

Rousseau ise siyasi gücün kaynağını halkta arıyordu.

Onun “genel irade” kavramı uzun yıllardır tartışılıyor.

Çağdaş demokrasinin temellerini bu fikirlerde aramak bu yüzden meşrudur.

Tabii “genel irade” kavramının yanlış yorumlanması hâlinde, çoğunluğun azınlık üzerinde baskı kurma aracına dönüşme ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Kaldı ki bu tartışmalar bugün de devam ediyor.

Bu durum, Rousseau’nun fikirlerinin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor.

Rousseau siyasetle yetinmedi.

Eğitim üzerine de fikirler geliştirdi ve eserler verdi.

Emile adlı eserinde çocukların ezberle değil, deneyimle öğrenmesi gerektiğini savundu.

Ona göre iyi eğitim, yalnızca bilgi vermek değildir.

Merak uyandırmaktır.

Soru sordurmaktır.

İnsanın kendi kararlarını verebilmesi ve iradesini özgürce kullanabilmesi için eğitim gereklidir.

Modern eğitim anlayışında bize tanıdık gelen birçok uygulamanın köklerini burada görüyoruz.

Rousseau’nun doğaya verdiği önem de dikkat çekicidir.

Sanayileşmenin henüz başlamadığı bir dönemde, insanın doğadan uzaklaştıkça kendinden de uzaklaşabileceğini söylüyordu.

Bugün çevre sorunlarını düşündüğümüzde bu uyarılar bize daha anlamlı geliyor.

Başta değindiğimiz gibi Rousseau kusursuz bir düşünür değildi.

Hayatı boyunca aldığı bazı kararlar hâlâ eleştiriliyor.

Özellikle çocuklarıyla ilgili tercihleri, savunduğu eğitim anlayışıyla çeliştiği için uzun yıllardır tartışılıyor.

Bunu hatırlamak önemlidir.

Büyük düşünürleri önemli kılan, kusursuz olmaları değil; insanlığın faydasına ürettikleri eserlerdir.

Rousseau’nun fikirleri Fransız Devrimi üzerinde derin bir etki bıraktı.

Özgürlük, eşitlik, halkın egemenliği gibi kavramlar yeni bir siyasi dönemin kapısını araladı.

Ancak Rousseau’nun asıl mirası yalnızca devrim değildir.

O, her kuşağa aynı soruyu bırakmıştır:

Özgürlük bize verilen bir hak mıdır?

Yoksa birlikte korumamız gereken ortak bir sorumluluk mu?

Bugün baktığımızda bu sorunun hâlâ güncel olduğunu görüyoruz.

Demokrasi yalnızca seçimlerden ibaret değildir.

Vatandaşın bilinçli tercih yapması, bunu yapabilmesi için eğitimli olması, özgürlük ve barış içinde birlikte yaşama ideali etrafında bir araya gelmesi en az seçimler kadar önemlidir.

Fransa’nın düşünce yolculuğunda bu yazımızla birlikte uzun bir mesafe kat ettik.

Montaigne kuşkuyu öğretti.

Descartes aklı bir yöntem hâline getirdi.

Pascal insanın yalnızca akıldan ibaret olmadığını hatırlattı.

Bayle farklı düşüncelerin birlikte yaşayabileceğini savundu.

Montesquieu iktidarın sınırlarını çizdi.

Voltaire fanatizme karşı mücadele etti.

Diderot bilgiyi herkes için ulaşılabilir kılmaya çalıştı.

Rousseau ise özgürlüğün yalnızca bireyin değil, bütün toplumun ortak sorumluluğu olduğunu gösterdi.

Fransız Aydınlanması’nın önde gelen isimleri bize farklı bakış açıları sundu.

Fakat belki de en değerli mirasları şuydu:

Özgür bir toplum, ancak düşünen, sorgulayan ve sorumluluk alan insanların omuzlarında yükselebilir.

Fransız Aydınlanması, Batı Aydınlanması’nın önemli bir halkası ve medeniyetler tarihi açısından büyük deneyimlerden biridir.

Buradan alınması gereken ve geride bırakılması gereken birçok fikir ve kavram mevcuttur.

Çok sayıda alet bulunduran bir kutu gibi düşünebiliriz. İçinden ihtiyacımız olanları alabilir, bize uymayanları ise geride bırakabiliriz.