Jason Momoa farkındalık için bakın ne yaptı?
Game of Thrones dizisinin yakışıklı oyuncusu Jason Momoa, plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmak istediğini belirterek 7 yıl aradan sonra ilk defa sakallarını kesti. Momoa, sakallarını keserken çektiği videoyu sosyal medyasından yayınladı. İşte o görüntüler...
Game of Thrones dizisinin efsanevi karakteri Khal Drogo'ya hayat vermiş olan Jason Momoa 7 yıl aradan sonra sakallarını kesti. Declan, Aquaman ve Khal Drogo karakterlerine ikonikleşmiş sakallarıyla hayat veren Momoa, sakallarını keserken çektiği videoyu Instagram sayfasından yayınladı, Jason Momoa'nın yeni hali, takipçileri tarafından sosyal medyada çok konuşuldu.
Amerikalı ünlü aktör, sakallarını keserken çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaşırken; '‘Hoşçakal Drogo, Aquaman, Declan, Baba'’ yazan Jason Momoa neden sakallarını kestiğini uzun bir yazı ile anlattı ve plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmak istediğini belirtti.
Plastik atıkların doğayı kirlettiğine ve geri dönüşüme dikkat çekmek isteyen ünlü oyuncu; “Çocuklarım, çocuklarınız, dünya için… Gezegenimizin sağlığı için… Okyanusları temizleyelim. Bu topraklar bizim” sözleriyle paylaşım yapan Momoa, herkesi kendisine katılmaya davet etti.
Jason Momoa hakkında az bilinenenler
Jason Momoa, 1 Ağustos 1979 tarihinde ABD., Hawaii, Honolulu’da fotoğrafçı bir anne ve ressam bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.