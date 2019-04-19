Jason Momoa farkındalık için bakın ne yaptı?

Amerikalı ünlü aktör, sakallarını keserken çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaşırken; '‘Hoşçakal Drogo, Aquaman, Declan, Baba'’ yazan Jason Momoa neden sakallarını kestiğini uzun bir yazı ile anlattı ve plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmak istediğini belirtti.