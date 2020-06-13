Japonya'daki intihar ormanında iki ceset bulundu! Türk vatandaşlar ihbar etti
Japonya'nın intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara'da gezintiye çıkan Türk vatandaşları, ağaca asılmış bir cansız bedenle karşılaştı. Cesedin 20 günlük olduğu öğrenildi.
Japonya’da Fuji Dağı’nın kuzeybatısında yer alan ve intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara Ormanı’nı ziyaret eden Türk vatandaşları, bir kişinin ağaca asılmış bedeniyle karşılaştı. Bahsi geçen cesedin bir erkeğe ait olduğu ve 20 gündür ormanda bulunduğu ifade edildi.
"Türk vatandaşları cesetleri buldu": Türk vatandaşlarının ihbarını değerlendiren Japon güvenlik güçleri, cesedi ağaçtan alındığı ifade edildi. Japonya'da her yıl yüzlerce kişi intihar etmek için 'İntihar Ormanı' olarak bilinen Aokigahara'ya gidiyor.
"Her yıl yüzlerce insan intihar ediyor": Ormanlar insanların rahatlatıcı aktiviteler, temiz hava almak için tercih ettiği yerler olsa da, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki Aokigahara Ormanı, intihar amaçlı kullanılıyor.
Her yıl burada yüzlerce kişinin intihar etmesinden dolayı adına 'intihar ormanı' deniliyor.