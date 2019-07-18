Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölü ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölü ve yaralılar var

JAPONYA’da ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre, yangında 1 kişi öldü, 35 kişi ise yaralandı.

Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 1

Yangın, Kyoto şehrinde bulunan ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda, yerel saatle 10.30 sıralarında çıktı. 

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Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 2

Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatılırken; ilk belirlemelere göre, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 3


Yerel medya, polisin 10’dan fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündüğünü duyurdu. 

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Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 4

Yangının çıktığı binaya 30’dan fazla itfaiye aracının sevk edildiği ve yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

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