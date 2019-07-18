Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölenlerin sayısı 33’e yükseldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölenlerin sayısı 33’e yükseldi

JAPONYA'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında 33 kişi hayatını kaybetti.

Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölenlerin sayısı 33’e yükseldi - Sayfa 1

Emniyet kaynakları, bir kişinin, "Kyoto Animation"ın (KyoAni) 3 katlı stüdyo binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.

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Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölenlerin sayısı 33’e yükseldi - Sayfa 2

Kyoto itfaiye teşkilatı yetkilisi Hayashi Kazuhiro, yangında 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölenlerin sayısı 33’e yükseldi - Sayfa 3

Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Hayashi, yangında en fazla can kaybının binanın üçüncü katında yaşandığını söyledi.

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Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölenlerin sayısı 33’e yükseldi - Sayfa 4

Yangını başlattığı sanılan 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan polis, ayrıca olay yerinde bıçaklar bulunduğunu vurguladı.

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