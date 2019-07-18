Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın! Ölenlerin sayısı 33’e yükseldi
Demirören Haber Ajansı
JAPONYA'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında 33 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet kaynakları, bir kişinin, "Kyoto Animation"ın (KyoAni) 3 katlı stüdyo binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.
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Kyoto itfaiye teşkilatı yetkilisi Hayashi Kazuhiro, yangında 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını bildirdi.
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Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Hayashi, yangında en fazla can kaybının binanın üçüncü katında yaşandığını söyledi.
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Yangını başlattığı sanılan 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan polis, ayrıca olay yerinde bıçaklar bulunduğunu vurguladı.
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