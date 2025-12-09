BIST 11.201
Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında dün meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı, Japonya Meteoroloji Ajansı, artçı depremler konusunda uyarıda bulundu.

Kyodo News'un haberine göre, Misawa bölgesinin doğu kıyısı açıklarında yerel saatle dün 23.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Japonya hükümeti, Aomori ve Iwate eyaletlerinde deprem nedeniyle yaklaşık 1360 evin borularında meydana gelen hasardan dolayı su verilemediğini açıkladı.

Eğitim Bakanlığı, Aomori'de 139, Hokkaido eyaletinde 48 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hokkaido, Aomori, Miyagi ve Fukushima eyaletlerindeki nükleer santrallerde herhangi bir tehlike bildirilmedi.

Büyüklüğü ilk olarak 7,6 olarak açıklanan daha sonra 7,5 olarak güncellenen depremden sonra gözlemlenen en yüksek tsunami dalgaları Iwate'de 70 santimetre olarak kaydedildi.

Savunma Bakanı Şinjiro Koizumi, Aomori'nin Hachinohe kentindeki Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Hava Üssü ve Kara Öz Savunma Kuvvetleri kampının tahliye merkezleri olarak halka açıldığını ve yaklaşık 620 kişinin buralarda barındırıldığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tokyo'daki ofisinde basına yaptığı açıklamada, depremin hissedildiği bölgelerdeki halktan yerel yönetimler ve meteoroloji kurumundan gelecek bilgilere karşı dikkatli olmalarını ve mobilyaları sabitlemek gibi önlemler alarak olası bir depreme hazırlıklı olmalarını istedi.

