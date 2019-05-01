Japonya'da 200 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçti!
Japonya'da İmparator Akihito, dün düzenlenen tarihi devlet töreninin ardından tahtını bıraktı ve 200 yıl sonra tahtını bırakan ilk imparator olarak tarihe geçti.
Ülkede 200 yıl sonra ilk kez tahtı bırakan imparator olarak tarihe geçen 85 yaşındaki İmparator Akihito, 30 yıllık iktidarı süresince kendisini destekleyen Japon halkına teşekkür etti. Akihito, yaptığı konuşmada "İmparator olarak görevimi halka derin bir saygı ve güven duygusuyla yürüttüm ve bunun için kendimi şanslı addediyorum" dedi.
Böylece Akihito tahtını büyük oğlu 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito'ya devretti. Prens Naruhito, törende, İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devraldı.
Savaş yıllarına denk gelmesi nedeniyle Akihito'nun dönemine "barışa ulaşmak" anlamına gelen "Heisei" adı verilmişti.
Yeni hükümranlık döneminin ise "Reiwa / düzenin uyumu" adı verildi. Yeni İmparator Naruhito sarayın çoğu üyesinin gittiği Gakushuuin okulunda eğitim görerek 1982'de tarih diplomasıyla mezun oldu.