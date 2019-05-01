Japonya'da 200 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçti!

Ülkede 200 yıl sonra ilk kez tahtı bırakan imparator olarak tarihe geçen 85 yaşındaki İmparator Akihito, 30 yıllık iktidarı süresince kendisini destekleyen Japon halkına teşekkür etti. Akihito, yaptığı konuşmada "İmparator olarak görevimi halka derin bir saygı ve güven duygusuyla yürüttüm ve bunun için kendimi şanslı addediyorum" dedi.