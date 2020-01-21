Japonya merkezli Lexus şirketi Ay'a gidecek araç modellerini tanıttı!
Japonya merkezli şirket Ay'da kullanılabilecek olan konsept modellerini tanıttı.
Ay bir kez daha pek çok uzay ajansının gündeminde. Ancak bu kez hedef Ay'a gidip dönmekten ziyade orada kalıcı olmak.
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Ay'da bir koloni kurulduğunda gezegenimizin tek uydusunda nasıl seyahat edeceğiz sorusunun yanıtı Japonya merkezli otomobil üreticisi Lexus'tan geldi.
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Engadget'ta yer alan habere göre, firma Ay'da kullanılabilecek konsept tasarımlarını görücüye çıkardı.
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Lexus'u bünyesinde bulunduran Toyota'nın tasarım stüdyosu, Document Journal dergisi için 7 adet Ay’da kullanılabilecek araç konsept tasarımı oluşturdu.
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