Japonya İmparatoru Naruhito tahta geçti! Güneş tanrıçasıyla ilişkiye girdi

Ancak çok gizli tutulan Daijosai, masraflarının 2.8 milyar yen (25 milyon dolar) tutması, vergi mükellefleri tarafından karşılanması kadar imparatorun 'güneş tanrıçası' diye nitelenen bir kadınla yatağa girdiği spekülasyonundan ötürü de tartışmaları beraberinde getirdi.