Japonya İmparatoru Naruhito tahta geçti güneş tanrıçasıyla cinsel ilişkiye girdi
JAPONYA İmparatoru Naruhito'nun tahta geçiş törenlerinin sonuncusu addedilen Daijosai'nde güneş tanrıçasıyla yatağa girdi.
Japon geleneklerinde kökleri 5. yüzyıla dayanan en eski monarşinin 126. İmparatoru Naruhito'nun bu yıl mayıs ayında başlayan tahta geçiş törenlerinin sonuncusu ve en önemlisi addedilen Daijosai ritüeli de gerçekleşti.
Japonya'daki hakim inanış Şintoizm'in 'şükran ve ikram' töreni olarak tanımlanan ve 'bereket, barış, güvenlik' getirmesi umulan Daijosai, dün gece İmparatorluk Sarayı'nın Doğu Bahçeleri'nde törene özel inşa edilen köşklerde düzenlendi.
Ancak çok gizli tutulan Daijosai, masraflarının 2.8 milyar yen (25 milyon dolar) tutması, vergi mükellefleri tarafından karşılanması kadar imparatorun 'güneş tanrıçası' diye nitelenen bir kadınla yatağa girdiği spekülasyonundan ötürü de tartışmaları beraberinde getirdi.
'Güneş tanrıçasının' kim olduğu ve nasıl seçildiği bilinmezken, yetkililer dinsel törenin cinsel yanı olduğu görüşlerini reddetme yoluna gitti.