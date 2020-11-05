Japonya bu aileyi konuşuyor! 30 metrekare evde 164 köpekle yaşıyorlardı
JAPONYA'da bir aile, ülkenin gündemine oturdu. 30 metrekarelik evden 164 köpek çıktı. Köpeklerle yaşayan ailenin evi, dışkı ve parazitlerle kaplandı. Öte yandan inanılması güç olay hakkında tek bir iddia var.
Japonya'nın Şimane eyaletinin İzumi şehrinde 30 metrekarelik tek katlı evde 164 köpek ile beraber yaşayan çifti geçen ay komşuları şikayet etti.
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Vücutları zayıf ve parazitli: Denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi.
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Tüm zemin dışkıyla kaplı: Olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu belirterek, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı" dedi.
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Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı.
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