Japonya bu aileyi konuşuyor! 30 metrekare evde 164 köpekle yaşıyorlardı

Tüm zemin dışkıyla kaplı: Olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu belirterek, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı" dedi.