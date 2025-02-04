Japon Büyükelçi ve UNDP temsilcisinden Hatay’daki tesiste inceleme

Kahramanmaraş ve Hatay’da 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya çıkan yıkıntı atıklarının yönetimi ve bertarafı için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından Japonya Hükümeti’nin desteğiyle "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı için Hibe Yardımı Projesi" hayata geçirildi.

4.8 MİLYON DOLAR’LIK YATIRIM

UNDP ile Japon Hükümeti 4,8 milyon Dolar’lık anlaşmayı 16 Ağustos 2023’te imzaladı. Proje kapsamında Hatay ve Kahramanmaraş’ta iki geri kazanım tesisi ve toplam üç mobil kırma ünitesi kuruldu. Tesisler sayesinde yıkıntı atıklarının ekonomik değeri yüksek ürünlere geri kazanımı sağlanacak. Yıkıntı atıkları türlerine göre ayrılarak beton üretiminde yol, otopark, kaldırım, yürüyüş yolları, drenaj çalışmaları gibi dolgu malzemesi olarak kullanılacak.