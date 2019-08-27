Janset Paçal'ın sevgilisi Tarkan Gözübüyük ile dudak dudağa paylaşımı 'yok artık' dedirtti
Son olarak 7 Yüz isimli internet dizisinde rol alan ünlü oyuncu Janset Paçal'ın, 23 yıllık sevgilisi müzisyen Tarkan Gözübüyük ile yaptığı dudak dudağa paylaşımı eleştirilere neden oldu.
'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Yarım Elma' dizileriyle adını geniş kitlelere duyurup kendisini sevdirmeyi başaran Janset Paçal, yaptığı son paylaşımı ile gündeme geldi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Paçal'ın, sevgilisi Tarkan Gözübüyük ile öpüştüğü bir fotoğrafı paylaşması olay yarattı.
Bu fotoğrafı, tam 23 yıldır yanında olduğu için romantik bir mesajla sevgilisine armağan eden Janset Paçal, takipçilerinden gelen yorumlar nedeniyle neredeyse fotoğrafı paylaştığına pişman oldu.
Yorumlarda tepki gösterildi: Janset'in fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde oldu:
- "Yani bu ne şimdi? Biz mecbur muyuz bunu görmeye?"
- "Merak ettim hiç tereddüt etmediniz mi bu fotoğrafı yüklemek için?"
- "Sevginize lafım yok ama keşke böyle mahrem resim atmasanız."
- "Fotoya karşı verilen tepkilere cevabınız tecavüz kadın cinayeti falan filanlar var ya.. Hep bu tarz rahatlıklar o saydığınız şeylerin temelini oluşturuyor."