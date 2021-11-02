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Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 gözaltı kararı

Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 gözaltı kararı

Ankara merkezli 40 ilde 100 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 100 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

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