Jandarma ve Sahil Güvenlik'te tayin ve terfiler belli oldu! 28 ile yeni komutan

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Ardından da Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki atama, terfi ve emekliye sevk kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.