Jandarma, katili ayakkabılarından yakaladı! Zanlı cinayeti itiraf etti

Katil zanlısıyla köyde keşif yaptılar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Temenler köyüne getirilen katil zanlısına burada keşif yaptırıldı. Jandarma asayiş komandolar da köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde keşif yaptırılan katil zanlısına olay anlattırıldı. Zanlı Fikret Canbaz, Ali Genç'in geçmiş dönemde kız arkadaşına hakaret etmesi sebebiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Orman yolundan Akpınar köyüne getirilen zanlıya buradaki çeşmede de tatbikat yaptırıldı.

Otobüse bindirildiği yere getirilen zanlı, zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırıldı.