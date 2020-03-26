James Bond yıldızı Olga Kurylenko koronavirüsü bakın hangi iki besinle yendi

Bond kızı paylaşımında şunları söylemişti:

"Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım."